В Ростовской области доля донских вин в розничной продаже составила 4%

По состоянию на начало 2025 года, вина, произведенные в Ростовской области, составили лишь 4% от всего объема поставок алкогольной продукции в розничные торговые сети региона. Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на данные пресс-службы департамента потребительского рынка региона.

По данным ЕГАИС, доля винодельческой продукции из других регионов составляет 67%.

За последние четыре года доля донских вин в рознице остались на прежнем уровне, в то время как другие отечественные вина показали рост на 6%.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в январе-июне 2025 года производство готовой винодельческой продукции в Ростовской области достигло 177 тыс. декалитров, или 2,5 млн бутылок, что на 17% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Наталья Белоштейн