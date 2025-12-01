Аэропорт Краснодара планирует обслужить не менее 3,5 млн пассажиров в 2026 году

Международный аэропорт Краснодара им. Екатерины II Великой планирует обслужить не менее 3,5 млн пассажиров в 2026 году. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на генерального директора аэропортового холдинга «Аэродинамика» Алексея Старостина.

Фото: Пресс-служба группы компаний «Аэродинамика»

По словам руководителя, прогноз зависит от нескольких сценариев, включая возможное изменение регламента работы воздушной гавани и ситуацию в конкурентной среде.

«Они включают возможное изменение регламента работы аэропорта, а также ситуацию в конкурентной среде, прежде всего открытие соседних аэропортов, которые сегодня остаются закрытыми. Но даже в консервативных сценариях мы планируем обслужить не менее 3,5 млн пассажиров в 2026 году. Это реалистичная оценка, исходя из текущей динамики и структуры спроса»,— заявил господин Старостин.

Краснодарский аэропорт возобновил деятельность 11 сентября 2025 года после трехлетнего закрытия. Первый рейс из Москвы воздушная гавань приняла 17 сентября. Сейчас из Краснодара выполняются полеты по 22 направлениям: 10 внутренних и 12 международных. По решению Росавиации аэропорт в кубанской столице работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Нурий Бзасежев