Первый рейс из Москвы в Краснодар прибывает с опережением графика

Первый пассажирский рейс из Москвы в Краснодар прибывает с опережением графика. Посадка ожидается в 10:03 вместо запланированных 10:25. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Первый за три года рейс выполняет Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот». Самолет вылетел из московского аэропорта Шереметьева в 6:40 утра 17 сентября. Загрузка рейса составляет почти 100%.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в аэропорту Краснодара, возобновившем работу после трехлетнего перерыва, началась регистрация на первый пассажирский рейс в Москву. Вылет запланирован на 11:40 мск. Самолет приземлится в аэропорту Шереметьево.

Аэропорт Краснодара возобновил свою работу 17 сентября. С февраля 2022 года авиагавань не принимала воздушные суда из-за вопросов безопасности. По информации Министерства транспорта России, межведомственная рабочая группа проработала вопросы по обеспечению безопасности полетов гражданской авиации.

Алина Зорина, Дмитрий Михеенко