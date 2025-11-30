Горевший в Черном море танкер потушили через двое суток

Танкер Kairos, вспыхнувший после внешнего воздействия в Черном море у побережья Турции, потушили через двое суток. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на турецкие власти.

Как отмечает издание, ссылаясь на заявление министерства транспорта и инфраструктуры Турции, пожар на танкере Kairos, где во время движения в сторону России в Черном море возникли взрыв и огонь, полностью потушен.

Как писал «Ъ-Кубань», пожар на танкере Kairos начался после взрыва в машинном отделении в 28 морских милях от побережья Турции. Все 25 членов экипажа эвакуированы.

В пятницу 28 ноября было атаковано еще одно судно – танкер Virat. Происшествие случилось в 35 милях от турецкого берега. На борту в тот момент находились 20 членов экипажа. Как стало известно в субботу, танкер Virat был атакован повторно.

Андрей Николаев