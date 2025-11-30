Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании гибели студента в Крыму
Глава Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования гибели студента в море в Крыму. Об этом сообщает пресс-службе ведомства.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Информация о происшествии прозвучала в эфире федерального телеканала. Как отмечалось, молодой человек вместе со своими друзьями отправился купаться в море. Студент утонул, однако его родители считают, что причина гибели может носить криминальный характер.
По факту гибели молодого человека Следственными органами СК России по Республике Крым и городу Севастополю проведена процессуальная проверка. Дело находится на личном контроле у Александра Бастрыкина.