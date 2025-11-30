Прокуратура Крыма проведет проверку по факту повреждения газопровода в Керчи
Прокуратура Республики Крым организовала проверку в связи с повреждением газопровода в городе Керчи. Об этом сообщается в Телеграм-канале надзорного ведомства.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Во время организованных надзорных мероприятий будет проверено соблюдение требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Кроме того, под контроль возьмут выполнение восстановительных работ на объекте, гвоорится в сообщении ведомства
При наличии оснований прокуратура примет соответствующие меры реагирования.