Гордума Нижнего Тагила оставила для школьников платный проезд

Городская дума Нижнего Тагила (Свердловская область) сохранила стоимость проезда для льготников на 8 рублей меньше закрепленной цены для проезда, сообщили в пресс-службе Нижнетагильской гордумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Подобным правом могут воспользоваться: граждане, получающие трудовую пенсию, страховую пенсию, пенсию по государственному пенсионному обеспечению, учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений.

Власти отметили, что за девять месяцев 2025 года трамваями в муниципалитете воспользовались свыше 10 млн пассажиров — в частности, более 4 млн льготников.

Напомним, в сентябре, бесплатный проезд для воспитанников детских садов, учащихся школ и студентов ввели в Екатеринбурге по инициативе губернатора Свердловской области Дениса Паслера, которую он озвучивал перед выборами на пост главы региона. Позже он поставил перед властями задачу распространить льготу на весь регион.

Эксперты отмечали, что власти могут компенсировать выпадающие доходы за счет повышения стоимости билетов для остальных категорий граждан после выборов губернатора 12-14 сентября.

Затем, в октябре стало известно, что стоимость поездки в Екатеринбурге с 1 ноября повысят до 42 рублей. Помимо этого, с 15 октября отменили проездные на 70, 40 и 20 поездок, которые можно будет израсходовать после этого срока, но в дальнейшем купить их будет нельзя.

Артем Путилов