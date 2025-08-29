Бесплатный проезд для детей планируют ввести по всей Свердловской области

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поставил задачу сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для детей во всех городах региона. Ранее он поручил сделать транспорт бесплатным для школьников и студентов колледжей Екатеринбурга с 1 сентября.

Денис Паслер объяснил, что в Екатеринбурге это реализовать проще, так как весь город перешел на брутто-контракты. «Они быстро должны справиться — но это только один город, область большая, с главами продолжим эту работу. Наша задача — такую систему сделать во всей области, во всех городах, где есть муниципальный транспорт»,— объявил он.

Решение о введении бесплатного транспорта для учащихся 7-18 лет рассмотрят в правительстве региона.

Напомним, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов принял решение сделать бесплатным проезд в наземном транспорте для учеников городских школ с 1 сентября. Денис Паслер также поручил проработать вопрос о снижении цены на проезд для детей в метро в три раза.

Анна Капустина, Ирина Пичурина