В Краснодаре в ДТП с двумя иномарками погиб водитель скутера

Вечером 29 ноября на Ростовском шоссе произошло ДТП с участием скутера и двух иномарок. По предварительным данным, водитель скутера Leopard двигался со стороны улицы Солнечной в направлении Автомобильной. Когда он остановился на светофоре, в него въехал автомобиль «Шкода Рапид», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

От удара водителя отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Хонда». В результате 47-летний водитель скутера от полученных травм скончался до приезда медиков.

На месте трагедии работала следственно-оперативная бригада. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Андрей Николаев