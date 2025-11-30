Росприроднадзор проиграл дело о вредных выбросах в реку Кубань

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил в силе решения нижестоящих инстанций об отказе Южному межрегиональному управлению Росприроднадзора в иске к «Лукойл-Кубаньэнерго» о взыскании 101 тыс. руб. по экологическим платежам за 2022 год. Как стало известно «Ъ-Кубань», основанием для судебного иска стало некорректное, по мнению ведомства, внесение сведений о количестве выброшенных загрязняющих веществ реку Кубань и в атмосферу.

Согласно материалам дела Росприроднадзор подал иск после рассмотрения декларации компании о плате за негативное воздействие на окружающую среду. Ведомство установило задолженность на 101 тыс. руб., сославшись на некорректное внесение сведений о количестве выброшенных загрязняющих веществ в атмосферу и сброшенных нефтепродуктов в реку Кубань.

Согласно расчетам управления, сумма доначислений должна была составить 44, 4 тыс. руб. за выбросы в атмосферный воздух и 56,5 тыс. руб. за сбросы в водные объекты без учета пени.

Но суд установил отсутствие нарушений со стороны «Лукойл-Кубаньэнерго» при исчислении и декларировании платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. По мнению суда, у ответчика отсутствовали основания для внесения платы за сбросы нефтепродуктов в Кубань.

Как отметил судебный эксперт Экспертной группы Veta Александр Терентьев, суд указал, что расчет должен производиться исходя из фактических, а не нормативных выбросов, поскольку плата за негативное воздействие взимается за реально причиненный вред окружающей среде, а не за теоретически возможное воздействие. Это методологическая ошибка ведомства, и она указывает на недостаточно тщательную проверку декларации, считает юрист.

Андрей Николаев