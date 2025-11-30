В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Фото: Пресс-служба группы компаний «Аэродинамика»
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов»,— говорится в сообщении.
В аэропорту сообщили, что все службы воздушной гавани готовы к работе после снятия ограничений. Обо всех изменениях авиакомпании проинформируют пассажиров.
Напомним, ночью 30 ноября дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили над Краснодарским краем семь украинских БПЛА, еще шесть дронов были уничтожены над акваторией Черного моря.