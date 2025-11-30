В Геленджике отменили угрозу беспилотной атаки

В Геленджике утром 30 ноября отменили угрозу атаки беспилотников. Об этом в своем Телеграм-канале со ссылкой на сообщения экстренных служб сообщил глава города Алексей Богодистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Сообщение об угрозе атаки беспилотными летательными аппаратами поступило жителям Геленджика в 3.01 ночи 30 ноября.

Глава города рекомендовал следить за официальными сообщениями в соцсетях, а также на страницах администрации муниципалитета.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Славянске-на-Кубани в результате атаки БПЛА ночью 30 ноября повреждены частный и многоквартирный дома, на территории Славянского НПЗ повредило газовую трубу. В Анапе обломки дрона повредили частный дом.

Андрей Николаев