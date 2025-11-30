Главные новости к утру 30 ноября

МИД Казахстана выразил протест из-за удара безэкипажных катеров по морскому терминалу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском.

Представитель МИД Турции Онджю Кечели заявил, что Анкара обеспокоена из-за атак на танкеры Kairos и Virat в Черном море.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро допустил, что решение по поводу замороженных активов России может быть принято 18 декабря.

Администрация президента США создала на сайте Белого дома «зал позора» СМИ, в котором перечислены «ложные» и «предвзятые» публикации журналистов.

В Приморье более 6 тыс. человек остались без света.