На сайте Белого дома появилась страница с «предвзятыми» СМИ

Администрация президента США запустила новую страницу на сайте Белого дома — «зал позора» СМИ. Среди них указаны The Washington Post, CNN, CBS News.

«Вводят в заблуждение. Предвзято. Разоблачено»,— написано в верхней части страницы. Там же указано, что «медиа-преступниками недели» стали телеканал CBS News, издание Boston Globe и британская газета The Independent. По мнению администрации президента США, перечисленные СМИ неверно излагали слова Дональда Трампа.

Чаще всего в «зале позора» упоминаются публикации The Washington Post. На втором и третьем местах по числу упоминаний — MSNBC и CBS News. В перечне публикаций указаны названия журналистских материалов, имена их авторов, а также причины внесения публикаций в список — «ложь», «предвзятость», «леворадикальное безумие».