Власти ЕС могут принять решение по замороженным активам России 18 декабря

Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро допустил, что власти Евросоюза могут принять решение о блокировке замороженных активов России на саммите 18 декабря.

«Приоритет номер один — гарантировать блокирование российских активов, находящихся в Европе. Это значительный рычаг, который позволит нам влиять на параметры будущего мира»,— сказал господин Барро в интервью La Tribune Dimanche.

Как уточнил министр, обсуждение дальнейших шагов относительно российских замороженных активов продолжится в ближайшие дни. Он также сказал, что европейские страны намерены «защитить Украину от финансовых трудностей в ближайшие два года».

Бельгийский депозитарий Euroclear, в котором хранится часть замороженных активов России, сообщал, что использование средств в пользу Украины может привести к росту долговых обязательств Евросоюза. Politico писало, что страны ЕС усиливают давление на Бельгию после отказа страны поддержать идею о выделении кредита Киеву.