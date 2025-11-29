Вечером 29 ноября в Ростовской области сбили вражеский беспилотник

В Ростовской области, с 18.00 до 23.00, дежурные средства ПВО уничтожили один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Всего, по данным Минобороны РФ, в указанный временной интервал военные отразили атаку 21 беспилотника. Так, восемь БПЛА силы ПВО сбили над Белгородской областью, один – над Орловской и 11 – над акваторией Черного моря.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в ночь с 28 на 29 ноября на Дону военные уничтожили 20 дронов. Всего той ночью над регионами России силы ПВО сбили 103 вражеских беспилотника.

Ефим Мартов