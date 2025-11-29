Краснодарский спектакль «Контакт» претендует на премию «Золотая маска»

Краснодарский краевой Театр современного искусства получил номинацию на XXXII Российскую Национальную театральную Премию и Фестиваль-конкурс «Золотая Маска». Спектакль «Контакт» выделен в категории «Современный танец» за уникальный пластический проект, сообщает пресс-служба театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Бобух Фото: Евгений Бобух

«Для нас важно подчеркнуть, что пластический язык спектакля — это особый авторский взгляд художественного руководителя Анны Агеевой. Именно ее прочтение определило форму и смысл проекта. Для артистов «Контакт» стал первым спектаклем нашего театра, который сегодня является самым молодым в Краснодарском крае»— заявили в театре.

В постановке участвовали художники по костюмам Диана Шинкаренко и Ирина Мамулова, приглашенный хореограф Мария Николаева, художник-постановщик Стефания Филатова, художник по свету Георгий Новиков и композитор Андрей Сухов.

Эксперты премии проводили конкурсный отбор, просмотр видео и очную оценку спектакля в Краснодаре. Как пишет «Интерфакс», всего на соискание премии в XXXII конкурсном цикле поступило 789 заявок из 83 регионов России, 163 городов и 454 театров: 78 из Москвы, 44 из Санкт-Петербурга и 332 из других городов РФ.

Торжественная церемония вручения «Золотой Маски» состоится летом 2026 года.

Анна Гречко