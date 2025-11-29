Терминал КТК под Новороссийском поврежден при ударе безэкипажных катеров

Ночью 29 ноября безэкипажные катера ударили по морскому терминалу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском. Поврежден один из причалов, восстановить его не удастся. Об этом сообщили в пресс-службе КТК.

Пострадавших среди персонала КТК и подрядчиков нет. Все операции, в том числе погрузочные, прекращены. Танкеры отведены за пределы акватории терминала. По предварительным данным, нефть в Черное море не попала — в момент взрыва системы аварийной защиты перекрыли соответствующие трубопроводы.

Сейчас специалисты отбирают пробы морской воды, ведется экологический мониторинг. Отгрузки на терминале будут проходить в соответствии с правилами при отмене угроз безэкипажных катеров и беспилотников.

«Полагаем, что атака на КТК — это атака и на интересы стран-участниц КТК. Подчеркнем, что уже третий акт агрессии против сугубо гражданского объекта, находящегося под защитой международного права»,— уточнили в пресс-службе. Там отметили, что в отношении Каспийского трубопроводного консорциума никогда не вводили санкции.

В феврале нефтеперекачивающая станция КТК «Кропоткинская» была выведена из эксплуатации после налета семи беспилотников. Объект возобновил работу в мае. Из-за налета БПЛА на Новороссийск 24 сентября был поврежден офис КТК. Тогда двое сотрудников получили ранения.