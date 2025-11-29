Атака на терминал КТК не привела к разливу нефти в Черное море

В результате ночной атаки на морской терминал Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) никто не пострадал. Попадания нефти в акваторию Черного моря не произошло, сообщила КТК.

На месте ЧП проводится отбор проб морской воды, также ведется экологический мониторинг. «В момент взрыва ВПУ (выносные причальные устройства) системы аварийной защиты обеспечили перекрытие соответствующих трубопроводов»,— уточняется в пресс-релизе КТК.

ВПУ используют для погрузки танкеров. Терминал атаковали с помощью безэкипажных катеров. В результате ВПУ-2 получило значительные повреждения, и его эксплуатация «не представляется возможной», отметили в КТК.

Это уже вторая атака на объекты консорциума за эту неделю. 25 ноября КТК остановил погрузку нефти на терминале под Новороссийском после налета БПЛА. Работа терминала была возобновлена на следующий день, обошлось без пострадавших.