КТК остановил погрузку нефти на терминале под Новороссийском после налета БПЛА

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) приостановил операции у выносных причалов морского терминала под Новороссийском. В пресс-службе КТК сообщили, что терминал поврежден после ночного налета беспилотников ВСУ на Краснодарский край.

Повреждения получили сооружения КТК в Южной Озереевке, где находится главный центр управления консорциума. Он контролирует работу всей трубопроводной системы Тенгиз — Новороссийск в России и в Казахстане. В результате атаки никто не пострадал. После сигнала тревоги о беспилотной опасности всех сотрудников эвакуировали в укрытия, сообщили в пресс-службе.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал ночной налет беспилотников одним из самых «продолжительных и массированных». Он сообщил, что в Новороссийске пострадали четыре человека, были повреждены многоквартирные и частные дома.

Протяженность трубопровода КТК Тенгиз — Новороссийск составляет 1,5 тыс. км. По этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных в Каспийском море. В сентябре при налете беспилотников повреждения получил городской офис КТК. 17 февраля БПЛА ударили по НПС «Кропоткинская». Этот объект считается крупнейшим в консорциуме.