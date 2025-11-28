Песков назвал отставку Ермака признаком политического кризиса на Украине

Коррупционный скандал на Украине спровоцировал «глубочайший политический кризис» в стране, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал отставку главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Коррупция была и есть вокруг денег, которые давали на войну американцы и европейцы»,— сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).— Не думаю, что сейчас кто-то может ответить на вопрос, к чему это в итоге приведет».

Андрей Ермак написал заявление об отставке 28 ноября. Сегодня у него прошли обыски. Господин Ермак упоминается в расследовании коррупционного скандала, связанного с совладельцем студии «Квартал 95» Тимуром Миндичем. По версии НАБУ и САП, бизнесмен организовал коррупционные схемы в сферах энергетики и обороны.

Подробнее — в материале «Ъ» «Президенту Украины пришлось расстаться со своим негласным “вице”».