Прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших от атаки дронов в Таганроге

Прокуратура Ростовской области контролирует соблюдение прав жителей Таганрога, чье имущество пострадало, включая находящихся в пункте временного размещения. Прокурор города Роман Коломойцев лично контролирует ситуацию на месте, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Силы противоввоздушной обороны сбили 20 украинских беспилотников над территорией Ростовской области, сообщило Министерство обороны. Дроны уничтожили и подавили в Таганроге, а также в Каменском, Миллеровском, Азовском и Дубовском районах.

В Таганроге атака повредила здание многоквартирного дома и разрушила кровлю общежития техникума стройиндустрии и технологий. Жильцов общежития эвакуируют в пункт временного размещения, развернутый в ближайшей школе. Сгорел частный дом.

Подавленный средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник упал на улицу Петровскую в центре города. Для обезвреживания взрывного устройства вызвали саперов. Жителей соседних домов эвакуируют.

В хуторе Журавка Миллеровского района беспилотник разрушил крышу частного дома. Там также ожидают прибытия специалистов-взрывотехников для обезвреживания взрывного устройства.

По предварительной информации, пострадавших среди населения нет.

Тат Гаспарян