После атаки дронов в Таганроге оцепили пять адресов

Таганрог подвергся ночной атаке беспилотников, в результате которой возникло восемь возгораний. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем телеграм-канале.

«Сегодня наш город ночью вновь подвергся массированной вражеской атаке»,— написала мэр.

Службы экстренного реагирования оперативно приступили к устранению последствий нападения. Все возгорания удалось локализовать. Пострадавших среди населения нет.

По трем адресам обнаружили обломки беспилотных летательных аппаратов. Эти территории оцеплены, специалисты принимают меры по обезвреживанию и обеспечению безопасности граждан.

Светлана Камбулова подчеркнула, что отбой воздушной тревоги еще не объявлен, и призвала жителей сохранять спокойствие.

Саперы будут работать в районе домов по улицам Петровской, 67, Фадеева, 21, Инструментальной, 25, Сызранова, 81 и Котлостроительной, 15-2. Территории этих адресов оцеплены.

Мэр попросила находящихся поблизости от указанных мест соблюдать указания сотрудников служб и проявлять внимательность к предупреждениям.

За ночь 20 дронов сбили над территорией Ростовской области, сообщили в Министерстве обороны. Беспилотники уничтожили и подавили в Таганроге, а также в Каменском, Миллеровском, Азовском и Дубовском районах. Всего российские системы ПВО перехватили и уничтожили 103 украинских беспилотных летательных аппарата.

Тат Гаспарян