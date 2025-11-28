В Черном море загорелся танкер Kairos, следовавший в Новороссийск

Танкер Kairos под флагом Гамбии, шедший в Новороссийск, загорелся недалеко от побережья Турции в районе провинции Коджаэли. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Главное управление мореходства Турции.

По предварительным данным, пожар на борту танкера произошел из-за внешнего воздействия. 25 членов экипажа Kairos эвакуированы, согласно сообщениям СМИ. Их состояние удовлетворительное.

В управлении мореходства Турции заявили, что для эвакуации экипажа направили местные спасательные подразделения.

София Моисеенко