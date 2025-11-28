Администрация Сочи восемь лет добивается сноса кафе на пляже

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу владельца кафе «Панорама» на пляже «Кавказская Ривьера» в Сочи, что позволит мэрии требовать демонтаж здания. Власти утверждают, что строение вышло за границы отведенной территории и самовольно заняло муниципальную землю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено Владимиром Малкиным Фото: предоставлено Владимиром Малкиным

Судебная тяжба началась восемь лет назад, когда администрация города потребовала снести заведение. Здание дважды признавалось судами законным в 2017 и 2020 годах.

Владельцем спорного объекта является 76-летний подполковник в отставке Владимир Малкин — летчик-истребитель, чемпион СССР 1977 года по самолетному спорту, ветеран военной службы, инвалид III группы. Он приобрел кафе в 2022 году, планируя заняться бизнесом на пенсии, однако из-за давления местных властей не может использовать имущество.

В 2024 году Центральный районный суд Сочи восстановил срок обжалования решения 2015 года, по которому участок был выкуплен у муниципалитета предыдущим собственником. Отмена этого решения стала основанием для нового пересмотра дела о сносе.

Параллельно на владельца давит ФСО России. В 2023 году ведомство направило письмо о планах изъятия земельного участка и здания для выполнения полномочий по линии госбезопасности. Малкин выразил готовность содействовать законной процедуре, однако через год ФСО ответила, что решение об изъятии не принято, но мероприятия по изъятию проводятся. Какие именно мероприятия и на каком основании — чиновники не объяснили.

Владелец кафе защищается в двух судах одновременно: в Арбитражном суде Краснодарского края от попытки снести объект и в Центральном районном суде Сочи по восстановленному делу 2015 года. Малкин обращался за помощью к депутатам Госдумы, в Судебную коллегию Верховного суда и напрямую в ФСО, но получал лишь формальные ответы.

Ответчик намерен обжаловать решение апелляционного суда в вышестоящей инстанции.

Подробнее — в материале «Ъ-Сочи» «Летчик против мэрии».

Тат Гаспарян