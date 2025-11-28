Летчик против мэрии

Мэрия Сочи выиграла в апелляционной инстанции дело о сносе кафе «Панорама» на пляже Ривьера, который сегодня принадлежит подполковнику в отставке, в прошлом летчику-истребителю Владимиру Малкину. Кроме того, ФСО России в 2023 году заявила, что планирует изъять спорный земельный участок и здание для выполнения своих полномочий по линии госбезопасности. Продать, работать или инвестировать свое имущество господин Малкин не может уже несколько лет. Ответчик намерен обжаловать это решение в вышестоящей инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено Владимиром Малкиным Фото: предоставлено Владимиром Малкиным

Администрация города Сочи восемь лет добивается сноса кафе «Панорама» на пляже Кавказская Ривьера. Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в сентябре этого года отклонил жалобу владельца общепита, что позволит мэрии в дальнейшем требовать демонтировать здание заведения. Власти утверждают, что строение вышло за границы отведенного участка и самовольно заняло муниципальную территорию. Ответчик готовит жалобу на это решение в вышестоящие инстанции.

Судебная тяжба началась еще восемь лет назад, когда мэрия Сочи потребовала через суд первого владельца снести кафе. Здание «Панорамы» дважды признавалось судами законным — в 2017 и 2020 годах.

В 2022 году законным владельцем спорного здания стал Владимир Малкин — 76-летний подполковник в отставке, летчик-истребитель, чемпион СССР 1977 года по самолетному спорту, мастер спорта, ветеран военной службы, инвалид III группы, кавалер ордена «За службу Родине в ВС СССР» III степени. Новый владелец планировал заняться небольшим бизнесом на пенсии, однако за прошедшие годы из-за давления местных властей продать или инвестировать объект он так и не смог.

В 2024 году Центральный районный суд Сочи восстановил срок обжалования спустя восемь лет. Речь идет о решении суда 2015 года, по которому участок был выкуплен у муниципалитета предыдущим собственником. Отмена этого решения стала основанием для нового пересмотра дела 2020 года о сносе, а также полной невозможности использовать здание. При этом, стоит отметить, аналогичную попытку пересмотра по делу 2017 года Арбитражный суд отклонил.

«Я служил стране всю жизнь. Не думал, что на старости лет придется воевать с собственной администрацией»,— комментирует Владимир Малкин.

Параллельно, по его словам, идет давление и со стороны Федеральной службы охраны. В 2023 году собственник кафе получил письмо от ФСО России, в котором сообщалось, что ведомство планирует изъять земельный участок и здание для выполнения своих полномочий по линии госбезопасности. Владимир Малкин в ответе на письмо указал, что готов содействовать законной процедуре изъятия и обеспечить предусмотренный законом переход права собственности для государственных нужд. Однако спустя год ФСО РФ ответила, что «решение об изъятии не принято», но «мероприятия по изъятию проводятся».

При этом, чиновники не объяснили какие именно мероприятия проводятся и на каком основании, приняты ли документы территориального планирования и существует ли проект строительства, ради которого предполагается изъятие.

«Я попал между двух давлений — муниципального и федерального. Город уже много лет пытается снести здание, которое суды признали законным. Теперь и ФСО пишет, что собирается изымать участок и здание, но потом отвечает, что никакого решения нет. В итоге я живу в неопределенности, не могу работать, не могу продать, не могу развивать объект. Это уже не право — это произвол»,— говорит Владимир Малкин.

«Ситуация уникальная: муниципалитет пытается отменить судебные решения восьмилетней давности, а федеральный орган год сообщает о предстоящем изъятии, но при этом не принимает решения. Это прямое нарушение принципа правовой определенности.

Предприниматель фактически лишен возможности трудиться и использовать свое имущество»,— комментирует его юрист Вадим Шамин.

Сегодня владелец кафе одновременно защищается в двух судах: в Арбитражном суде Краснодарского края — от попытки снести объект, в Центральном районном суде Сочи — по делу 2015 года, которое реанимировали.

Владимир Малкин неоднократно обращался за помощью — в том числе к депутатам Государственной думы, в Судебную коллегию Верховного суда и напрямую в Федеральную службу охраны. Однако, по его словам, в ответ приходят лишь формальные отписки, которые не проясняют ситуацию и не устраняют созданную ведомствами правовую неопределенность.

«Дело пока не завершено, поэтому мы не можем сейчас сказать, как будет использован участок в случае выигрыша дела в суде о сносе кафе “Панорама”»,— прокомментировали процесс в пресс-службе администрации Сочи.

Тат Гаспарян