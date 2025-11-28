Владелицу сети детских рехабов Хоботову обвинили в истязаниях

Следствие предъявило обвинение владелице сети детских реабилитационных центров и главе фонда оказания помощи детям «Галактика» Анне Хоботовой. По данным «Ъ», ей инкриминируют истязание несовершеннолетних, незаконное лишение свободы и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Фигурантке могут избрать меру пресечения сегодня в Истринском городском суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Госпожу Хоботову задержали сегодня. По данным следствия, в августе фигурантка с другими участниками преступной группы организовали нелегальный рехаб в Дедовске. Владельцы центра обещали помочь побороть зависимости подростков и психологическую помощь. На деле детей избивали, а также лишали еды и отдыха.

В результате одного ребенка госпитализировали. На момент проверки правоохранителей в рехабе оставались 23 потерпевших в возрасте от 11 до 17 лет. Их всех передали семьям или направили в соццентры.

25 ноября суд арестовал администратора реабилитационного центра Виталия Балабрикова. Также отправили под домашний арест 18-летнюю постоялицу рехаба, причастную к избиениям. 27 ноября Анну Хоботову объявили в розыск, правоохранители начали проверки в других центрах фигурантки.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Рехаб пыточного режима».

Никита Черненко