Владелицу сети детских рехабов Хоботову обвинили в истязаниях
Следствие предъявило обвинение владелице сети детских реабилитационных центров и главе фонда оказания помощи детям «Галактика» Анне Хоботовой. По данным «Ъ», ей инкриминируют истязание несовершеннолетних, незаконное лишение свободы и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Фигурантке могут избрать меру пресечения сегодня в Истринском городском суде.
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
Госпожу Хоботову задержали сегодня. По данным следствия, в августе фигурантка с другими участниками преступной группы организовали нелегальный рехаб в Дедовске. Владельцы центра обещали помочь побороть зависимости подростков и психологическую помощь. На деле детей избивали, а также лишали еды и отдыха.
В результате одного ребенка госпитализировали. На момент проверки правоохранителей в рехабе оставались 23 потерпевших в возрасте от 11 до 17 лет. Их всех передали семьям или направили в соццентры.
25 ноября суд арестовал администратора реабилитационного центра Виталия Балабрикова. Также отправили под домашний арест 18-летнюю постоялицу рехаба, причастную к избиениям. 27 ноября Анну Хоботову объявили в розыск, правоохранители начали проверки в других центрах фигурантки.
Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Рехаб пыточного режима».