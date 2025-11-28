Владелицу рехаба в Дедовске Анну Хоботову задержали по делу об истязании детей

В Истринском муниципальном округе задержали главу фонда оказания помощи детям «Галактика» и владелицу сети рехабов для трудных подростков Анну Хоботову. Она проходит фигурантом по делу об истязании детей в реабилитационном центре в Дедовске. С подозреваемой работают следователи, сообщили в СКР.

Анна Хоботова

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Анна Хоботова

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Дело расследуется по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, истязании, незаконном лишении свободы и оказании небезопасных услуг. Следствие установило, что организованная преступная группа в августе организовала реабилитационный центр в Дедовске. В нем несовершеннолетних систематически избивали, морили голодом и лишали отдыха. На момент проверки в рехабе содержались 23 ребенка в возрасте от 11 до 17 лет.

Силовики пришли в центр с проверкой после того, как одного из подростков без сознания доставили в реанимацию 23 ноября. У него обнаружили следы избиения и связывания на руках и ногах. Суд арестовал администратора учреждения Виталия Балабрикова и 18-летнюю воспитанницу центра, участвовавшую в избиениях. 27 ноября Анну Хоботову объявили в розыск.

Управление прокуратуры по Московской области начало проверку органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Сведения также направили в прокуратуры регионов, где жили дети и их семьи. Расследование дела контролирует прокурор Московской области Сергей Забатурин.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Рехаб пыточного режима».

Никита Черненко