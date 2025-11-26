Рехаб пыточного режима

В Подмосковье под арест отправлены администратор действовавшего в Дедовске незаконного реабилитационного центра для детей с зависимостями, и постоялица учреждения. По данным правоохранителей, вместо оказания помощи сотрудники рехаба систематически избивали пациентов, морили голодом и издевались над ними, например, в качестве наказания заставляли тысячи раз писать одну и ту же фразу. Одного из подростков такие методы воспитания довели до отказа почек и комы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Вечером 25 ноября Главное следственное управление СКР по Подмосковью сообщило об аресте администратора дедовского рехаба Виталия Балабрикова, а также одной постоялицы — 18-летней девушки. Они являются фигурантами уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ), истязаниях (п. п. «г», «е» ч. 2 ст. 117 УК), незаконном лишении свободы, не связанном с похищением (п. п. «а», «в», «д» ч. 2 ст. 127 УК), и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК).

Организаторы рехаба, сообщили в СКР, объявлены в розыск. Расследование дела поставила под контроль Истринская городская прокуратура.

Основанием для расследования стала госпитализация 16-летнего пациента реабилитационного центра. Он был доставлен 23 ноября в отделение реанимации в бессознательном состоянии.

На его теле, конечностях и голове медики обнаружили множественные повреждения, а на запястьях и ступнях — следы связывания. У подростка отказали почки, развился сепсис, его ввели в медикаментозную кому. Врачи обратились в полицию.

Как выяснили правоохранители, рехаб был организован на территории частного дома в Дедовске в августе этого года. Его создатели утверждали, что психологи центра помогут вылечить детей от разного рода зависимостей, проблем с агрессией и девиантного поведения. На деле, по данным правоохранителей, постояльцев пытали, к ним применяли психологическое насилие. Всего, сообщили в СКР, в учреждении находились 24 подростка. По данным областной прокуратуры, на момент проверки в доме находились 22 ребенка в возрасте от 11 до 17 лет.

СКР и прокуратура пока не уточняют, кто является организатором реабилитационного центра. Глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева в своем Telegram-канале сообщила, что это ростовская психолог-терапевт и юрист Анна Хоботова. По данным чиновницы, правоохранители проверяют психолога на причастность к противоправным действиям в центре.

Госпожа Хоботова владеет сетью учреждений для трудных подростков: центрами «Шанс» и «Светлое будущее», а также реабилитационным центром ее имени. Они действуют в Москве, Подмосковье, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Азове. В среднем месяц пребывания в рехабе стоит от 100 тыс. руб. Юридическим владельцем указывается Общественно-полезный фонд оказания помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, «Галактика».

Сама психолог Хоботова — известный в Ростовской области активист. В 2012 году ее приглашали в общественные советы областных управлений МВД и ФСИН, где она занималась проблемами подростков.

Telegram-канал SHOT сообщил, что после публикации правоохранителей об аресте администратора истринского центра владелица рехабов скрылась. “Ъ” не смог дозвониться до госпожи Хоботовой.

СМИ и Telegram-каналы сообщают различные подробности пребывания подростков в рехабе. По их утверждениям, вместо терапии и работы с психологами пациентов заставляли убираться, готовить для себя пищу и выполнять разного рода задания. Их не выпускали на улицу и наказывали за нарушение правил поведения. В частности, провинившихся не отпускали в туалет, привязывали к кровати или уводили в «комнату пыток», которую силовики нашли в доме, сообщают СМИ. Детей якобы морили голодом и могли кормить едой для собак. Кроме того, за провинности, по данным журналистов, несовершеннолетних заставляли по несколько тысяч раз писать одни и те же фразы.

Чтобы не волновать родителей, администратор рехаба снимал пациентов улыбающимися, а фото отправлял их семьям. Жаловаться воспитанникам запрещали, а родителям предписывалось в специальной памятке не расспрашивать о пребывании в реабилитационном центре.

SHOT утверждает, что сотрудники и консультанты центра могли принимать алкоголь и запрещенные вещества на территории рехаба. По информации канала, Виталий Балабриков был ранее дважды судим за хранение и распространение запрещенных веществ.

«РЕН ТВ» сообщило, что арестованный воспитатель также якобы совращал девочек и угрожал наказанием для всей группы, если они не согласятся.

По данным Telegram-канала Mash, после рехаба в Дедовске силовики посетили еще один реабилитационный центр Анны Хоботовой, находящийся под Дмитровом. Оттуда тоже вывезли детей, часть из них временно отправили в соццентры.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда на рехабы Анны Хоботовой поступают жалобы. В интервью «Российской газете» в апреле 2025 года психолог рассказала, что в 2022 году мать пожаловалась на жестокое обращение с ее сыном в ростовском рехабе. Госпожа Хоботова заявила, что тогда обвинения не подтвердились. В том же году с просьбой возбудить уголовное дело в СКР обратился представитель Общероссийского общественного антинаркотического движения «Антидилер» Теймураз Гурешидзе, однако жалоба была отклонена. Господин Гурешидзе подал еще один иск, его пока не рассмотрели.

Никита Черненко