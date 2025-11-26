Пациентке рехаба Хоботовой назначили домашний арест по делу об избиении детей

Истринский городской суд отправил под домашний арест до 22 января 2026 года 18-летнюю постоялицу рехаба Анны Хоботовой. Ее обвинили в истязании и незаконном лишении свободы, не связанным с похищением человека. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного управления прокуратуры.

Девушку, воспитанницу реабилитационного центра, обвиняют в избиениях других пациентов. По версии следствия, в Дедовске участники организованной преступной группы в августе создали нелегальный рехаб для подростков с зависимостями. Он действовал на территории частного дома. Однако вместо помощи сотрудники центра избивали несовершеннолетних, морили их голодом и привязывали.

Всего в центре содержались 24 подростка возрастом от 11 до 17 лет. Одного из них госпитализировали, он введен в медикаментозную кому. 25 ноября по делу арестовали администратора учреждения Виталия Балабрикова. Организаторы рехаба объявлены в розыск.

Подробнее — в материале «Ъ» «Рехаб пыточного режима».

Никита Черненко