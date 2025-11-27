Основательницу сети детских рехабов Анну Хоботову объявили в розыск

В базе розыска МВД появилась карточка психолога, правозащитника и владельца сети реабилитационных центров для трудных подростков Анны Хоботовой. Согласно ей, женщину разыскивают в Московской области по статье УК. Других подробностей ведомство не приводит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Хоботова в 2024 году

Ранее силовики провели обыски в рехабах правозащитницы. Мероприятия начали проводить после того, как в реанимацию привезли 16-летнего воспитанника центра госпожи Хоботовой в подмосковном Дедовске. Медики обнаружили у него множественные повреждения и следы от связывания.

Как выяснили правоохранители, в реабилитационных центрах систематически избивали несовершеннолетних, морили их голодом и применяли психологическое насилие. СКР возбудил дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, истязании, незаконном лишении свободы и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Администратора рехаба в Дедовске Виталия Балабрикова арестовали, вместе с ним в СИЗО отправили 18-летнюю воспитанницу центра, участвовавшую в избиении детей.

Никита Черненко