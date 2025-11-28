Краснодарский край принял 16,6 млн туристов с начала года

По итогам 2025 года туристический поток в Краснодарском крае может достигнуть 17-18 млн человек. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на церемонии награждения краевого конкурса лидеров туристской индустрии «Курортный Олимп — 2025» в Геленджике.

Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

Губернатор Кубани положительно оценил результат в сфере курортной отрасли. По его словам, гости из других регионов приезжают в Краснодарский край не только за морем и пляжами, но и за разнообразием вариантов отдыха в любое время года.

«Развитие туристической индустрии, которая напрямую влияет на имидж региона, одно из приоритетных направлений. За этот год мы уже открыли 39 новых отелей и гостиниц. В процессе реализации еще более 70 инвестпроектов»,— заявил Вениамин Кондратьев.

София Моисеенко