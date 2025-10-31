В Краснодаре завершили реставрацию фасада музея Фелицына

В Краснодаре завершили реставрацию фасада краевого музея имени Фелицына за счет средств региональной программы развития культуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Вениамина Кондратьева Фото: Telegram-канал Вениамина Кондратьева

Работы выполнила компания ООО «ЮгСтройСервис» за 29 млн руб. в рамках региональной программы «Развитие культуры». Проект реализовали в три этапа, хотя изначально его планировали завершить лишь в декабре 2025 года.

Здание музея насчитывает более 120 лет и состоит из двух строений. Ранее здесь размещались Гранд-Отель Екатерины Губкиной и дом купцов братьев Богарсуковых. Музей переехал в здание только в 1961 году.

«При реставрации фасада специалистам удалось сохранить исторический облик здания»,— написал господин Кондратьев.

В 2025 году на ремонт и укрепление материально-технической базы 179 объектов культуры направили 2,1 млрд руб. Эта сумма в 180 раз превышает объем финансирования по сравнению с 2015 годом.

ООО «ЮгСтройСервис» зарегистрировано в Краснодаре в декабре 2007 года. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. Директором организации является Сергей Рябов. По итогам 2024 года чистая прибыль компании составила 16,5 млн руб., а выручка от продаж — 102,9 млн руб.

Анна Гречко