В Екатеринбурге доля занимающихся спортом выросла в 1,5 раза с 2018 года

Доля жителей Екатеринбурга, занимающихся спортом, выросла с 2018 года в 1,5 раза, следует из данных департамента спорта городской администрации, озвученных на форуме «Города России». В 2024 году она составила 61,5%, тогда как шестью годами ранее — 39,8%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Количество организаций фитнес-индустрии за шесть лет увеличилось в 1,2 раза — со 182 до 220. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями при этом возрос с 41,8% в 2018 году до 50,4% в 2024. Количество объектов спорта увеличилось в 1,3 раза — с 2,4 тыс. до 3 тыс.

Ранее Свердловская область оказалась на 61 месте среди российских регионов по приверженности жителей здоровому образу жизни (ЗОЖ). Екатеринбург при этом по итогам 2024 года занял третье место в России по количеству оказанных услуг и площади фитнес-клубов, а также вошел в топ-5 городов по количеству фитнес-клубов в России.

Анна Капустина