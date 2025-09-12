Екатеринбург вошел с тройку городов-лидеров по развитию фитнес-индустрии в РФ

По итогам 2024 года Екатеринбург занял третье место в России по количеству оказанных услуг и площади фитнес-клубов, рассказали в городской администрации. Как сообщила директор департамента физической культуры и спорта Людмила Фитина, город уступил только Москве и Санкт-Петербургу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Исследование провело агентство FitnessData — о его результатах Людмила Фитина рассказала 11 сентября на открытии конференции Bright Conf, которая посвящена развитию фитнес-индустрии и здорового образа жизни. В Екатеринбурге она проходит в четвертый раз. На протяжении трех дней основные участники сферы развития фитнеса в России будут обсуждать вопросы индустрии и обменяются опытом ведения бизнеса.

Напомним, Екатеринбург вошел в топ-5 городов по количеству фитнес-клубов в России. Согласно данным 2ГИС на май, в городе работал 321 зал для занятий по фитнес-программам, а прирост за год составил 2,23%. В то же время Екатеринбург стал одним из городов, где месячный абонемент является одним из самых дорогих в России: средняя стоимость составила 3644 руб. с приростом за год в 21%.

Ирина Пичурина