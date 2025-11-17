Свердловская область оказалась на 61 месте по приверженности населения ЗОЖ

Большинство жителей Уральского федерального округа (УрФО) оказалось не сильно заинтересованными в ведении здорового образа жизни, следует из рейтинга «РИА Новости» по итогам 2024 года. Почти все уральские регионы по этому показателю находятся ближе к концу рейтинга из 85 субъектов РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Так, выше других уральских регионов в рейтинге находится Тюменская область — она заняла 42 место. При этом 59 место досталось Курганской области, 60 — Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО-Югра), Свердловская область заняла 61 строчку, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) — 72. Наименее спортивной в УрФО оказалась Челябинская область — в рейтинге она заняла 78 место. Однако по сравнению с 2023 годом Тюменская и Свердловская области, а также Ямал поднялись в рейтинге.

Лидерами по приверженности населения ЗОЖ стали Дагестан, Чечня и Ингушетия, список замыкают Магаданская область, Еврейская автономная область и Камчатский край.

Напомним, по итогам 2024 года Екатеринбург занял третье место в России по количеству оказанных услуг и площади фитнес-клубов, также город вошел в топ-5 городов по количеству фитнес-клубов в России.

Ирина Пичурина