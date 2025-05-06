2ГИС: Екатеринбург вошел в топ-5 городов по количеству фитнес-клубов в России

Екатеринбург вошел в топ-5 городов по количеству фитнес-клубов в России, сообщили «Ъ-Урал» в компании 2ГИС. Исследование проводилось по 16 крупнейшим городам страны по географической и экономической доступности фитнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Столица Среднего Урала оказалась на пятом месте по числу фитнес-клубов в стране — всего в Екатеринбурге на сегодня открыт 321 зал для занятий по фитнес-программам, а прирост за год составил 2,23%. В то же время Екатеринбург стал одним из городов, где месячный абонемент является одним из самых дорогих в России: средняя стоимость составила 3644 руб. с приростом за год в 21%.

Город также оказался в тройке городов, где больше всего фитнес-клубов в пешей доступности от дома, при этом цены на абонементы в разных районах сильно различаются. Наиболее высокие цены — в Верх-Исетском (4 тыс. руб.) и Ленинском (4,4 тыс. руб.) районах. Самые доступные предложения сосредоточены в Кировском (3 тыс. руб.) и Железнодорожном (2,2 тыс. руб.) районах. Остальные районы демонстрируют умеренные показатели, колеблясь в диапазоне от 3,5 тыс. до 3,7 тыс. руб.

Напомним, Екатеринбург признали самым спортивным городом-миллионником России по версии всероссийской премии Sports Facilities. На премии также отметили прошедшие в городе соревнования и выбрали лучшие спортивные площадки.

Ирина Пичурина