Бюджет Крыма на 2026 год принят с дефицитом в 3,9 млрд рублей

Депутаты Госсовета Республики Крым утвердили бюджет региона на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов с дефицитом в 3,9 млрд руб. По словам председателя Госсовета Владимира Константинова, доходы региона в 2026 году увеличены до 241,5 млрд руб., расходы составят 245,4 млрд руб, сообщает ТАСС.

На 2027 и 2028 годы планируются доходы в размере 237 и 255,4 млрд руб. соответственно, а расходы — 241,3 и 258,9 млрд руб. Дефицит составит 4,3 и 3,5 млрд руб. Кроме того, в бюджет заложены дополнительные средства на рост республиканских премий и другие социальные мероприятия.

В 2025 году доходы бюджета региона планировались на уровне 229,5 млрд руб., расходы — 233,6 млрд руб., дефицит достигал 4,1 млрд руб. Собственные налоговые и неналоговые поступления на год составляли 98 млрд руб.

Как сообщал «Ъ-Кубань», значительный объем расходов в 2026 году будет направлен на развитие Крыма: на развитие экономики и ЖКХ предусмотрено 106,1 млрд руб. Дорожный фонд составит 55,2 млрд руб. Среди основных объектов на следующий год — строительство и реконструкция дорог «Льговское — Грушевка — Судак»; трасса для туристического комплекса «Золотые пески России» в границах Евпатории; реконструкция мостового перехода через реку Шелен на автомобильной дороге «Алушта — Судак — Феодосия» и через реку Демерджи на дороге «Граница с Украиной — Симферополь — Алушта — Ялта».

Анна Гречко