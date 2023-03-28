Банду полицейских будут судить за получение взяток на посту ДПС «Успенский»

13 сотрудников отдела МВД по Успенскому району будут судить за получение 2 млн руб. взяток на посту ДПС. Они брали деньги за непривлечение к ответственности лиц по выявляемым на стационарном посту ДПС «Успенский» уголовно наказуемым деяниям и административным правонарушениям, сообщает пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: stock.adobe.com Фото: stock.adobe.com

Главное следственное управление СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу завершило расследование уголовного дела в отношении экс-начальника ОМВД по Успенскому району Андрея Новикова, подчиненных ему семи сотрудников отдельного взвода ДПС ГИБДД и бывшего начальника ОЭБиПК ОМВД России по Успенскому району Михаила Баканова. Дело также было заведено на экс-начальника оперативно-розыскного отдела оперативно-розыскной части ГУ МВД по Краснодарскому краю Дмитрия Фролова и двух подчиненных ему сотрудников.

По версии следствия, сотрудники ОМВД России по Успенскому району и собственной безопасности ГУ МВД по Краснодарскому краю с 1 июня 2016 года до 1 марта 2020 года систематически получали взятки на общую сумму более 2 млн руб. на посту ДПС «Успенский». Их отдавали водители за непривлечение их к ответственности по выявляемым уголовно наказуемым деяниям и административным правонарушениям.

В зависимости от роли каждого их обвиняют по ч. 3 ст. 210, ч. 1 ст. 285, ч. 2 ст. 290, ч. 5 ст. 290 УК РФ (создание преступного сообщества, руководство им и участие в нем, совершенные с использованием своего служебного положения, получение взяток в виде денег в значительном и крупном размерах в составе организованных групп и злоупотребление должностными полномочиями). На имущество обвиняемых общей стоимостью более 83 млн руб. наложили арест. Теперь уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Первым задержанным по делу в марте 2020 года стал начальник оперативно-розыскного отдела УСБ МВД краю Дмитрий Фролов. В августе 2022 года завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела ГИБДД Отдела МВД России по Успенскому району Краснодарского края Ильи Макаренко и его подчиненным сотрудникам Тосунову и Пицыку. Их подозревают в получение более 54 млн руб. взяток.

Татьяна Ручкина

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