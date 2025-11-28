Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Над Республикой Крым за ночь уничтожили 29 БПЛА

Над территорией Республики Крым за ночь сбили 29 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над регионами РФ ликвидировали 136 украинских беспилотных летательных аппаратов. Над акваторией Черного моря уничтожили 12 беспилотников, над Азовским морем — 2 БПЛА.

Больше всего беспилотников за ночь ликвидировали над Ростовской областью — 46 и над Саратовской областью — 30.

«Ъ-Кубань» писал, что ночью в Новороссийске отражали атаку беспилотников. Около 00:26 мск граждане слышали звук сирены. Глава города Андрей Прошунин призывал всех жителей и гостей города укрыться в безопасных местах — в цоколях или жилых помещениях без окон. Мэр также напомнил о запрете снимать на камеру работу средств ПВО, оперативных и специальных служб. Также угроза атаки БПЛА была объявлена на территории Геленджика.

Тревогу из-за атаки беспилотников в Новороссийске отменили в 01:07 мск 28 ноября. Угроза была объявлена в 23:18 мск. Сейчас безопасности жителей и гостей Новороссийска ничего не угрожает.

Алина Зорина

