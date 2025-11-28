Дело о передаче электросетей Салавата компании АСТ дошло до Верховного суда РФ
Экономическая коллеги Верховного суда России рассмотрит кассационное определение замгенпрокурора России на решения судов, отказавшихся признать ничтожным концессионное соглашение между мэрией Салавата, муниципальным предприятием «Электрические сети» и ООО «АвтоматизацияСистемыТехнологии» (АСТ). Об этом сообщает «РБК Уфа».
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
Как сообщал «Ъ-Уфа», в августе 2020 года АСТ получило в 50-летнюю концессию городские электросети — подстанции, ЛЭПы, трансформаторы и другие объекты, которые находились в хозяйственном ведении муниципального предприятия. В ответ компания обязалась инвестировать 645 млн руб. в модернизацию инфраструктуры.
С передачей сетей в частные руки не согласились надзорные органы. Например, нарушения в действиях администрации выявила антимонопольная служба. Мэрия не стала исполнять предписание УФАС о расторжении концессии и оспорила его в арбитражном суде.
Кроме того, в отношении мэра Салавата Игоря Миронова было возбуждено уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий. По мнению СКР, действия чиновника привели к «незаконному изъятию» электросетевого хозяйства из ведения муниципалитета, что якобы ухудшило его финансовое состояние из-за недополучения прибыли от пользования сетями. В октябре Стерлитамакский городской суд приговорил господина Миронова к трем годам колонии общего режима.
В арбитражных судах сделку пыталась оспорить прокуратура. Надзорное ведомство настаивает, что спорный договор был заключен фактически без торгов, тогда как интерес к предмету концессии якобы высказывали «Башкирэнерго» и «Башкирские электрические сети». Арбитражные суды трех инстанций не нашли поводов отменять соглашение мэрии с АСТ, что стало поводом для жалоб в Верховный суд. В апреле судья Верховного суда отказал ведомству в передаче спора в высшую инстанцию, однако председатель судебной коллегии по экономическим спорам согласился рассмотреть дело.
«Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации отмечает, что в результате противоправных сделок 1 597 объектов жизнеобеспечения стоимостью 1,3 млрд руб. изъяты у МУП "Электрические сети". Муниципальное предприятие, отчислявшее ежегодно в местный бюджет более 3 млн руб., стало убыточным и утратило статус электросетевой организации. Доходы концессионера к 2023 г. возросли с нулевых до 406 млн руб. в год, при этом ежегодная фиксированная плата в местный бюджет составляет всего 1 млн руб. на весь период концессии (до 2070 г.)»,— приводится позиция прокуратуры в новом судебном акте.
Когда будет рассмотрено дело, не указано.