Экс-мэра Салавата приговорили к трем годам колонии за превышение полномочий

Стерлитамакский городской суд приговорил бывшего главу администрации Салавата Игоря Миронова к трем годам лишения свободы в колонии общего режима, признав виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший главы администрации Салавата Игорь Миронов

Фото: Сайт Главы РБ Бывший главы администрации Салавата Игорь Миронов

Фото: Сайт Главы РБ

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, господин Миронов без проведения конкурса «обеспечил заключение» концессионного соглашения между мэрией Салавата и ООО «АвтоматизацияСистемыТехнологии» (АСТ).

«Кроме того, в обход процедуры согласования сделок по распоряжению муниципальным имуществом он организовал его незаконное изъятие у предприятия и передачу коммерческой фирме»,— отметили в прокуратуре.

В 2020 году АСТ были переданы в аренду на 50 лет городские электрические сети, которые ранее были в хозяйственном ведении МУП «Электрические сети». Инвестор обязался вложить в их модернизацию 645 млн руб.

Гособвинение просило приговорить Игоря Миронова к шести годам лишения свободы.

Олег Вахитов