Предприятие группы «Юг Руси» заключило кредитный договор на 32 млрд рублей

Маслоэкстракционный завод «Лискинский» из Воронежской области привлек кредитную линию объемом 31,9 млрд руб. сроком на пять лет. Об этом сообщается на портале раскрытия корпоративной информации.

Предприятие входит в состав группы компаний «Юг Руси». Соглашение подписано 21 ноября 2025 года.

Поручителями и залогодателями по сделке выступят головная компания группы ООО «Юг Руси», а также ООО «Золотая Семечка», ООО «Юг Руси Золотая семечка», АО «Юг Руси» и ООО «МЭЗ Юг Руси».

Цели и условия кредитования не раскрываются. Также не сообщается, какой банк предоставит финансирование.

Валентина Любашенко