Аграрный рынок техники адаптируется к высоким ставкам

В рамках выставки «ЮгАгро 2025» прошел круглый стол, посвященный реализации программы льготного лизинга ДОМ.РФ и ситуации на рынке сельскохозяйственной техники.

Алексей Любецкий, коммерческий директор Флит Финанс

Фото: пресс-служба ГК ФЛИТ

Организатором мероприятия выступила лизинговая компания «Флит Финанс» (входит в ГК «ФЛИТ»). В обсуждении участвовали представители Минпромторга, ДОМ.РФ, производителей и дилеров.

Руководитель подразделения «Инфраструктурные облигации» ДОМ.РФ Алла Иванова напомнила, что программа льготного лизинга сельхозтехники действует с весны 2025 года и реализуется через механизм инфраструктурных облигаций СОПФ ДОМ.РФ. Госпожа Иванова сообщила, что в рамках программы среднегодовое удорожание по договору лизинга для аграриев не превышает 10%, что является прекрасным стимулом для обновления или пополнения парка техники. В программе участвуют помимо Флит Финанс еще пять лизинговых компаний, а общий объем программы составляет 330 млрд руб.

Директор по развитию ООО «Феникс» Олег Николаев указал, что закупки сельхозтехники аграриями начали заметно снижаться с середины 2023 года по причине падения рентабельности производства, что привело к сокращению собственных денежных средств для обновления парка техники, а также ограниченного использования лизинга как инструмента покупки техники. По его словам, в течение 2024 и 2025 годов лизинг вновь приобрел ключевую роль при закупке сельхозтехники.

Коммерческий директор «Флит Финанс» Алексей Любецкий сообщил, что доля сельскохозяйственной техники в портфеле компании составляет около 60%. Он отметил, что программа дает дополнительные преимущества дилерам и производителям, предоставляя возможность финансировать производство и предзаказ техники на льготных условиях. Также сами дилеры могут воспользоваться льготным лизингом на технику и оборудование для демонстрационных целей.

Участники круглого стола отметили, что в условиях высоких процентных ставок льготные программы остаются одним из немногих доступных механизмов финансирования для агропроизводителей. Ожидается, что в 2026 году география применения программы расширится.

ОГРН 1067757802793

ООО «Флит Автолизинг»