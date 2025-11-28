«Ростелеком» испытал отечественную платформу «Горизонт» от VPG LaserONE для магистральных оптических сетей

«Ростелеком» провел комплексное тестирование DWDM-оборудования* российского производителя VPG LaserONE.

Фото: ПАО «Ростелеком»

Это очередной этап подбора альтернатив западному оборудованию спектрального уплотнения для построения магистральной сети «Ростелекома». Испытания проходили в Центре тестирования и дизайна «РТК-Сервис».

DWDM-платформа «Горизонт» производства VPG LaserONE предназначена для применения на региональных и сверхдлинных магистральных волоконно-оптических сетях связи. Система работает на расстояниях более 500 км без узлов промежуточного усиления на реальной сети и позволяет строить высоконадежные сети со сложной кольцевой и смешанной топологиями.

Инженеры «РТК-Сервис», эксперты R&D и специалисты по управлению опорными и транспортными сетями «Ростелекома» провели анализ технической документации и практические испытания. Были протестированы возможности оборудования «Горизонт» по организации каналов с линейной скоростью 100 и 200 Гбит/с, а также функциональность системы управления «Пульс» на лабораторном стенде, имитирующем магистральную трассу оператора связи. Особое внимание уделили характеристикам оптических компонентов и эрбиевым усилителям, которые производятся на собственном заводе VPG LaserONE в России.

Критически важно было проверить, что новое оборудование соответствует высочайшим требованиям «Ростелекома», справится с нагрузками и бесшовно встроится в существующую техническую инфраструктуру.

По результатам проведенных тестов специалисты «Ростелекома» и компании VPG LaserONE определили ключевые направления и приоритеты для дальнейшего развития DWDM платформы «Горизонт».

Сергей Онянов, заместитель президента — председателя правления «Ростелекома»: «”Ростелеком” провел испытания оборудования DWDM-производства отечественной компании VPG LaserONE на соответствие своим техническим требованиям к транспортным сетям на магистральном уровне. В целом мы удовлетворены результатами, которые четко обозначили направления для дальнейшего совершенствования оборудования. При этом полученные отчеты позволяют нам уверенно говорить о продолжении многолетнего сотрудничества с VPG LaserONE».

Фото: ПАО «Ростелеком»

Руфат Криман, руководитель подразделения продаж телеком VPG LaserONE: «Для нас как для производителя ключевым преимуществом системы “Горизонт” является высочайшая степень технологического суверенитета. Основные оптические компоненты, включая один из наиболее важных — оптический усилитель, а также программное обеспечение и система управления разработаны и производятся в России на нашем собственном предприятии. Сегодня мы — единственный вендор в стране, обладающий такой производственной цепочкой. Это не только вопрос импортозамещения, но и гарантия полного контроля над качеством и дальнейшим развитием платформы. При этом мы прекрасно понимаем, что доверие к оборудованию, особенно для критической инфраструктуры, должно быть подтверждено не на словах, а на деле. Мы готовы приложить все усилия для соответствия высоким стандартам к требованиям рынка связи РФ и транспортным сетям “Ростелекома”».

Александр Кастрыкин, заместитель генерального директора по технической инфраструктуре «РТК-Сервис»: «Наша лаборатория — это не просто тестовый стенд, а полномасштабный полигон для телеком-оборудования. Здесь мы можем воспроизвести любую сетевую топологию, от региональных сегментов до магистральной сети заказчика, и проверить, как поведет себя оборудование в реальных условиях. Это особенно ценно сейчас, когда операторам нужно быстро находить замену прежним решениям».

Лаборатория «РТК-Сервис» — ключевая высокотехнологичная площадка для таких испытаний. Именно здесь весной 2025 г. протестировали компоненты первого в России 100% отечественного ядра мобильной сети и сформировали оптимальные варианты сборки комплексного решения под требования «большой четверки». Всего же за последний год здесь воссоздали более 600 уникальных мультисервисных топологий, имитирующих сети крупнейших российских провайдеров, включая модернизацию и расширение сетей передачи данных, IP-фабрики и другие. Инженеры протестировали оборудование более чем 20 вендоров: от Т8, «РДП Инновации» и «Элтекса» до «ИнфоТеКС» и «Кода безопасности» — всего более 400 устройств: от компактных коммутаторов до магистральных маршрутизаторов.

*DWDM (Dense Wave Division Multiplexing) — это современная технология передачи и уплотнения в одном оптическом волокне нескольких оптических сигналов с различными длинами волн. Технология DWDM широко используется в сетевой инфраструктуре многих стран мира. Эта технология позволяет получить наиболее масштабный и рентабельный способ расширения полосы пропускания волоконно-оптических каналов в сотни раз. Пропускную способность оптических линий на основе систем DWDM можно наращивать, постепенно добавляя по мере развития сети в уже существующее оборудование новые оптические каналы.

