В Шахтах после атаки БПЛА введен локольный режим ЧС

Локальный режим ЧС введен в Шахтах из-за падения осколков БПЛА. Количество поврежденных многоквартирных домов увеличилось до двух. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Людмила Овчиева.

«Повреждено остекление в пяти квартирах многоквартирных домов. Повреждения получили также три легковых автомобиля рядом с домами. В районе повреждений введен локальный режим ЧС»,— говорится в информации главы города.

После атаки беспилотников из многоэтажек эвакуировали 19 человек, в том числе трех детей, позже все вернулись по домам. Начата работа по оценке ущерба.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в ночь с 27 на 28 ноября над Ростовской областью были сбиты 46 БПЛА. Атака отражена в Дубовском, Миллеровском, Октябрьском (сельском), Чертковском, Шолоховском районах, Таганроге и Шахтах.

Кроме многоэтажек в Шахтах, в Таганроге обломки дронов разбили веранду и окна двух частных домов.

