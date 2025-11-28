Обломками БПЛА в Шахтах и Таганроге повреждены строения и автомобили

Во время атаки на Ростовскую область обломки БПЛА повредили строения и автомобили в Шахтах и Таганроге. Никто из людей не пострадал. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава региона Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Шахтах после падения БПЛА повреждены несколько автомобилей, а также технический этаж пятиэтажного дома, выбиты стекла в окнах и на балконах. Все жильцы были эвакуированы из квартир.

После осмотра помещений саперами люди смогли вернуться домой.

В Таганроге обломки дронов разбили веранду и окна двух частных домов.Информация о последствиях на земле продолжает уточняться.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», силы ПВО отразили воздушную атаку, уничтожив и подавив БПЛА в семи муниципалитетах Ростовской области — в Дубовском, Миллеровском, Октябрьском (сельском), Чертковском, Шолоховском районах, Таганроге и Шахтах.

Наталья Белоштейн