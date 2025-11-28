«Роскапстрою» выдано предписание за нарушения на Нижегородской станции аэрации

Территориальное управление Росприроднадзора за последнее время уже в пятый раз провело выездную проверку Нижегородской станции аэрации и вновь выявило нарушения. На этот раз со стороны подрядчика, который реконструирует станцию, — ФАУ «Роскапстрой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Росприроднадзор Фото: Росприроднадзор

По данным ведомства, на площадке есть навалы отходов между вторичными отстойниками и аэротенком: бой бетона, металлический лом, отходы древесины размещены на необорудованных площадках. Кроме того, более 1,7 тыс. кв. м площади завалено стройотходами и грунтом.

В надзорном ведомстве напомнили, что подрядчику на время реконструкции передана вся строительная площадка с переходом прав и обязанностей по ее содержанию. В ближайшее время в отношении юридического и ответственных должностных лиц составят протоколы и вынесут постановления о привлечении ФАУ «Роскапстрой» к административной ответственности. Также учреждению выдано предписание об устранении нарушений, решается вопрос о расчете размера вреда компонентам окружающей среды.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее прокуратура внесла представление мэру Юрию Шалабаеву из-за превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в стоках аэрации, сбрасываемых в Волгу.

Завершить первый этап модернизации НСА стоимостью более 7 млрд руб. «Роскапстрой» должен был в октябре 2025 года. За нарушение сроков работ подрядчиком мэрии тоже внесли представление.

После неоднократных опровержений, что неприятный запах в городе распространяется от НСА, власти все же признали, что она является источником: губернатор Глеб Никитин сообщил, что стоки на станции проходили через емкости с илом с большей скоростью, чем положено, из-за чего полезные бактерии отмирали быстрее. В результате на поля аэрации стали вывозить не до конца очищенные и обеззараженные иловые остатки.

На второй этап реконструкции в 2026-2029 годах планируется потратить еще 20 млрд руб.

Галина Шамберина