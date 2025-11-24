Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Нижегородской мэрии внесли представление за загрязнение Волги станцией аэрации

Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура выявила превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в стоках Нижегородской станции аэрации, сбрасываемых в воду. Главе города Юрию Шалабаеву в связи с этим внесено представление, сообщили в надзорном ведомстве 24 ноября.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В том числе установлено, что ПДК по марганцу и нефтепродуктам превышена в 10 раз, фторид-иону — в 3,1 раза. Помимо этого, на станции выявлены нарушения в сфере охраны атмосферного воздуха и обращения с отходами.

Как писал «Ъ-Приволжье», в октябре прокуратура внесла представление из-за нарушения сроков реконструкции станции аэрации. По данным АО «ОКО» (бывшее «Теплоэнерго» и «Нижегородский водоканал»), завершить первый этап стоимостью 7,3 млрд руб. планируется до конца 2025 года. На второй этап реконструкции планируется выделить еще 20 млрд руб.

Галина Шамберина