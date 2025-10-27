На реконструкцию нижегородской станции аэрации закладывают еще 20 млрд рублей

Более 20 млрд руб. закладывают на реконструкцию нижегородской станции аэрации (НСА) в 2026-2030 годах. Об этом говорится в проекте регионального бюджета на следующий год.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Мероприятия предусмотрены в рамках региональной госпрограммы «Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

В том числе, на 2026 год закладывают 3,79 млрд руб., включая 2,17 млрд из федерального бюджета. Средства направят в виде субсидии Нижнему Новгороду.

Как писал «Ъ-Приволжье», стоимость первого договора на реконструкцию станции достигла 11,76 млрд руб. Контракт «Нижегородский водоканал» (сейчас вошел в АО «Теплоэнерго») заключил в 2023 году с ФАУ «Роскапстрой», изначально стоимость составляла 10,8 млрд руб. Затем проект поделили на этапы. Стоимость первого на тот момент оценивали в 7,32 млрд руб., второго — в 14,2 млрд.

В октябре 2025 года природоохранная прокуратура внесла мэрии представление из-за нарушений при реализации проекта, в том числе по срокам. Также по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело о халатности. Завершить строительно-монтажные работы по первому этапу планируют до конца 2025 года, пуско-наладку — летом 2026 года.

Ирина Швецова